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В Великобритании появится ведомство, которое будет следить за исполнением санкций против России

11:22 • 11.12.2023

В Великобритании появится специальный государственный орган, который будет заниматься слежением за соблюдением санкций, введенных против России. Об этом сообщила министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани.

По ее словам, Управление по осуществлению торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) начнет свою работу в начале 2024 года. Ведомство будет помогать компаниям соблюдать санкционное законодательство, расследовать случаи нарушения санкций и при необходимости передавать дела для рассмотрения в Управление по налоговым и таможенным сборам.

«Сегодняшнее объявление поможет нам в этом [стремлении соблюдать санкционный режим] и пошлет четкий сигнал тем, кто нарушает правила, что спрятаться негде», — сказала Гани.

В ноябре Financial Times писала, что по состоянию на май 2023 года в несоблюдении санкций, введенных против России, были уличены 127 британских компаний.

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