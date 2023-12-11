Суд отправил на пересмотр дело о донатах ФБК из-за ошибок в приговоре

Краснодарский краевой суд отправил на пересмотр дело 29-летнего хакера Андрея Коваленко. На соответствующее определение апелляционной инстанции обратила внимание «Медиазона».

В нем говорится, что приговор Коваленко был отменен по жалобе прокурора из-за ошибок в постановлении суда первой инстанции. Так, в апелляционном определении написано, что Темрюкский районный суд приговорил Коваленко к «5 лишения свободы, не указав месяцев или лет, то есть фактически не назначил наказание». Кроме того, суд первой инстанции не указал вид исправительного учреждения.

В августе 2023 года Темрюкский районный суд признал Коваленко виновным в в распространении вредоносного программного обеспечения (часть 2 статьи 273 УК), неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК) и финансировании экстремистской организации (часть 1 статьи 282.3 УК).

Как утверждало следствие, Коваленко рассылал вредоносное программное обеспечение, с помощью которого затем похищал средства со счетов иностранных граждан. По версии обвинения, похищенные деньги Коваленко тратил на покупки в интернет-магазинах, а также жертвовал Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который российские власти объявили «экстремистской» организацией.

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