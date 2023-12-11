Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами

В ночь на 11 декабря российские войска запустили по Киеву восемь баллистических ракет. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Там уточнили, что все восемь ракет удалось сбить средствами ПВО.

Тем не менее падение обломков сбитых ракет привело к возгораниям и разрушениям на земле. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, пожары удалось оперативно потушить, ранения получили четыре человека.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, российские войска также атаковали украинские регионы с помощью дронов-камикадзе. В атаке принимали участие 18 беспилотников, все они были сбиты.

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