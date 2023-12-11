ФСБ отчиталась о задержании 18 человек, подозреваемых в подготовке терактов в аннексированном Крыму

Сотрудники ФСБ задержали 18 подозреваемых в подготовке и совершении терактов и диверсий в аннексированном Крыму. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Там заявили, что задержанные якобы планировали теракты против главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, председателя регионального парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, пророссийского блогера Александра Талипова и общественного деятеля Олега Царева.

«Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путях, подрывам газопроводов, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны, принимающим участие в специальной военной операции», — заявили в ЦОС ФСБ.

Там также сообщили, что якобы установили кураторов задержанных из ГУР МО Украины и СБУ. Против задержанных возбуждено 30 уголовных дел по неназванным статьям, им грозит до 25 лет лишения свободы.

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