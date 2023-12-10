Минобороны Великобритании сообщает, что Россия начала «согласованную кампанию» по разрушению украинской энергетики

Российская армия начала «более согласованную кампанию» ракетных ударов, направленную на разрушение энергетики Украины. Об этом в своем свежем отчете сообщает Минобороны Великобритании.

В ночь на 7 декабря 2023 года российская авиация совершила массированный удар по Киеву и центральной Украине. Впервые с 21 сентября 2023 года были задействованы дальние бомбардировщики, предположительно Ту-95. Они выпустили не менее 16 крылатых ракет большой дальности из своей зоны действия над Каспийским морем.

Скорее всего, это были ракеты Х-101, которые Россия, вероятно, сохраняла для зимней военной кампании. Британские аналитики отмечают, что это может быть началом более активной кампании России по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины.

По предварительным данным, большинство этих ракет успешно перехватила украинская ПВО. Сообщается о гибели как минимум одного мирного жителя. Это подтверждается информацией с украинской стороны — 8 декабря в Днепропетровской администрации сообщали, что в результате удара по Павлограду погиб один мирный житель.

Всего в ВСУ в эти дни дважды сообщали о воздушных атаках из России: ночью 7 декабря и утром 8 декабря. По версии украинских военных, в ходе первой атаки российская армия запустила семь ударных беспилотников «Шахед-136/131» и шесть зенитных управляемых ракет С-300 по Днепропетровской и Харьковской областям. Средства ПВО сбили пять дронов. Во время второй ВСУ удалось сбить 14 из 19 ракет X-101/X-555, нацеленных на объекты Киевской и Днепропетровской областей.

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