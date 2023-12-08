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Житель Новосибирска взял в заложницы помощницу местного сенатора в его приемной, требуя оказать ему медицинскую помощь

15:59 • 08.12.2023

Житель Новосибирска взял в заложницы помощницу местного сенатора, требуя предоставить ему медицинскую помощь. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Сотрудники приемной подтвердили эту информацию ТАСС. 

По данным Baza, это произошло еще 7 декабря. Как пишет телеграм-канал, 43-летний Сергей Е. ворвался в приемную сенатора Владимира Городецкого и дошел до рабочего места его помощницы Марины Ананич. Угрожая женщине шилом, он завел ее в кабинет Городецкого. 

Baza пишет, что произошедшего никто не заметил, пока сам Сергей не крикнул, что взял человека в заложники. Он забаррикадировался в кабинете и угрожал взорвать бомбу, если кто-либо зайдет внутрь и попытается ему помешать. Приехавшие на место полицейские вели с Сергеем беседу в течение 40 минут, после чего он отпустил Ананич.

Мужчину задержали. В полиции он сообщил, что у него есть психическое заболевание, и что он пытался добиться получения медицинской помощи. По информации Baza, Марина Ананич узнала Сергея, так как он уже приходил в приемную Городецкого год назад и жаловался на то, что у него немеют руки и лицо, но врачи не могут поставить ему диагноз. 

По данным ТАСС, на мужчину завели уголовное дело о захвате заложника (статья 206 УК). «Сибирь.Реалии» пишет, что задержанного зовут Сергей Ермошин. Издание поговорило с Ананич, которую он взял в заложницы. 

«...я стала разговаривать спокойным тоном, задавая вопросы, а он отвечал. Он нервничал, но это позволило как-то более-менее спокойно продержаться. Я говорила: "Пожалуйста, если вам это очень важно, давайте Владимир Федорович [Городецкий] вернется из Москвы, и вы попадете к нему на прием". Он больше, наверное, ждал прессу, чтобы продемонстрировать ситуацию, в которую он попал. На самом деле, он вполне получал услуги в поликлинике и был знаком со своим планом лечения», — рассказала Ананич. 

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