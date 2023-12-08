Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с двигателем   

Самолет авиакомпании S7, который летел в Москву, экстренно сел в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Посадка произведена в штатном режиме. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса», — говорится в сообщении.

ТАСС пишет, что причиной, по которой Boieng 737-800 совершил экстренную посадку, по предварительным данным, стал помпаж двигателя. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК агентству сообщили, что начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК).

Mash Siberia и Baza добавляют, что на борту находились 176 пассажиров. По данным телеграм-каналов, почти сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей. Предположительно, из-за проблем с давлением.

В свою очередь, Shot утверждает, что при наборе высоты из обоих двигателей самолета «полетели искры и языки пламени».

Накануне, 7 декабря, похожая ситуация произошла с грузовым самолетом Ту-204 в Бурятии, который следовал из Улан-Удэ в Чжанчжоу. У лайнера загорелся двигатель через несколько минут после взлета. Пилотам пришлось сбросить топливо. Самолет тогда успешно сел в аэропорту Байкал, никто не пострадал.

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