Генпрокуратура признала «нежелательной» организацию Russian America for Democracy in Russia

Генпрокуратура признала Russian America for Democracy in Russia «нежелательной организацией». Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой, который и написал соответствующий запрос в ведомство.

«Я предоставил Генпрокуратуре собранные сведения и доказательства подрывной работы “Russian America for Democracy in Russia”. Не было сомнений, что организация “достойна” быть признана нежелательной, а ее члены – уголовного преследования по российским законам», — написал депутат.

Луговой заявил, что Russian America for Democracy in Russia «стала клоном экстремистского ФБК». «Цель – создание в России протестной силы для расчленения страны, подготовка кампании по передаче власти иностранным захватчикам. Идея и финансы проекта – Госдеп США, а исполнители – беглые предатели», — написал он.

Судя по фотографии письма Генпрокуратуры, которую опубликовал Луговой, решение о признании организации «нежелательной» было принято еще 24 ноября. На сайте Russian America for Democracy in Russia говорится, что это некоммерческая организация, объединяющая россиян, живущих в США и выступающих за свободу и демократию в России, а также против войны в Украине.

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