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Жителя Тюменской области задержали по подозрению в «госизмене». Он якобы перевел деньги ВСУ 

09:52 • 07.12.2023

Жителя Тюменской области задержали по подозрению в «госизмене». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству», — говорится в сообщении спецслужбы.

В ведомстве также утверждают, что задержанный «целенаправленно перевел деньги» Вооруженным силам Украины. 

Судя по оперативной съемке, которую опубликовало агентство, мужчину задержали на улице. В спецслужбе не сообщили его имя, фамилию или возраст. 

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