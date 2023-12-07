ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в организации 15 поджогов. «Медиазона» выяснила, что это бывший контрактник, отказавшийся воевать в Украине

ФСБ отчиталась о задержании 21-летнего жителя Калининградской области, подозреваемого в «содействии диверсионной деятельности» (часть 4 статьи 281.1 УК) и «госизмене» (статья 275 УК). Источник «Медиазоны» рассказал, что речь идет о бывшем контрактнике, который отказался ехать воевать в Украину.

В пресс-релизе ФСБ говорится, что подозреваемый через интернет привлек к поджогам объектов связи и транспортной инфраструктуры нескольких человек в 15-ти российских регионах. По версии следствия, он действовал по заданию украинских спецслужб. ФСБ «установила» более 15 случаев поджогов, но «предотвратила» пять из них и задержала 10 исполнителей.

Также силовики утверждают, что подозреваемый передавал украинским спецслужбам информацию о войсковой части в Калининградской области, где он ранее служил.

Источник «Медиазоны», знакомый с ходом следствия, сообщил, что юношу арестовали еще восемь месяцев назад, но сообщить о его задержании ФСБ решила только сейчас. Все это время ему продлевали срок содержания под стражей. По словам собеседника издания, молодой человек уволился из армии около года назад.

«Он служил по контракту в одной из воинских частей Калининградской области, когда стали агитировать сами знаете за что, он уволился. Не хотел ехать [на войну]», — отметил он.

Собеседник «Медиазоны» добавил, что юноша признал вину по делу о содействии диверсионной деятельности, но настаивает, что не совершал госизмены. Источник издания считает, что дело против него было провокацией ФСБ. Родственник молодого человека в разговоре с «Медиазоной» назвал выдвинутые против него обвинения «неправдой». На дополнительные вопросы он отвечать отказался.

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