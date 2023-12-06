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В Москве вынесли первый приговор офицерам, которые не предотвратили нападение Украины на Россию — «Коммерсантъ»

09:13 • 06.12.2023

В Москве вынесли первый приговор за неотражение нападения ВСУ на территорию России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на неназванные источники. 

По данным издания, второй Западный окружной военный суд рассмотрел в закрытом режиме уголовное дело в отношении подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова. Их обвинили в нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию страны (часть 2 статьи 340 УК). 

По версии следствия, в апреле 2022 года офицеры не спасли склад с военной техникой возле села Старая Нелидовка Белгородской области от удара, предположительно, ракетами «Точка-У» со стороны Харьковской области. Тогда погибли семь российских военнослужащих, а еще 43 получили ранения. Кроме того, в результате атаки были уничтожены 15 единиц техники, еще тридцать были серьезно повреждены. Ущерб оценили в 90 миллионов рублей.

Суд признал вину Бондарева и Дмитракова и приговорил каждого к четырем годам заключения. При этом суд не стал лишать их званий. Максимальное наказание по вменяемой им статье — десять лет колонии строго режима. 

«Коммерсантъ» пишет, что военные уже отбыли более полутора лет из этого срока и скоро смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. Пока их адвокаты пытаются обжаловать решение суда, так как обвиняемые свою вину не признают. 

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