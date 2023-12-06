Тело раненной под Киевом девочки спустя почти два года нашли в морге Мозыря. Беларусские власти утверждали, что ее нет в стране ни живой, ни мертвой 

Раненую под Киевом Арину Яцюк почти два года искали ее родные. Российские военные увезли ее якобы для лечения после того, как расстреляли машину, в которой находились ее родители и младшая сестра. Все это время тело украинской девочки лежало в морге беларусского Мозыря. При этом власти страны на запросы семьи отвечали, что Яцюк нет в Беларуси ни среди живых, ни среди мертвых. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».

Семья Яцюк — супруги Анна и Денис, а также их дочери 9-летняя Валерия и 15-летняя Арина — в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину решили уехать из Киева на дачу в село Севериновка Киевской области. 3 марта родители на двух машинах решили поехать в Умань к бабушке и дедушке. По дороге, как пишет «Обозреватель», автомобили расстреляли российские военные. Анна и Денис погибли на месте.

Детей забрали российские военнослужащие. Валерию они оставили в селе Копылов, а Арину якобы повезли лечить в Беларусь. После этого девочку никто не видел.

Все это время родные Арины пытались ее найти. Они давали объявления в соцсетях, а родной брат ее отца Владимир с женой Оксаной отправляли запросы в МИД Беларуси, связывались с украинским посольством в стране и с отделением Красного Креста. Однако везде им отвечали, что ребенка с таким именем нет в стране.

«Все это время тело внучки лежало в Мозыре. Там были данные о том, как ее зовут. Но нам никто ничего не говорил, все скрывали. Наверное, она умерла в тот же день, 3 марта. Если бы ей сразу оказали помощь, перевязали ногу, может быть, она осталась бы жива. Ее тело передали по обмену, ее опознали по ДНК. Все, больше ее нет», — рассказал изданию дедушка подростка Валентин Иванович.

Арину похоронили в Умани рядом с родителями. Ее выжившая младшая сестра сейчас находится в Польше со своим дядей Владимиром.

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