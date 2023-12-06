Российский суд признал дипфейк-видео объектом авторского права

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Рефейс Технолоджис» к ООО «Бизнес-аналитика», которое является юрлицом сервиса Roistat, и постановил взыскать с последнего компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Поводом для иска послужило использование ответчиком дипфейк-видео с Киану Ривзом, права на которое принадлежали истцу.

В ролике, созданном с помощью технологии deepfake, Киану Ривз, уходя из дома, несколько раз возвращается обратно, проверяя, не оставил ли он включенным утюг, фотографирует его и в итоге уходит из квартиры с утюгом в руке. Как следует из материалов суда, Roistat использовало это видео в рекламе своего мероприятия.

Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России и глава компании AMG, которая создала ролик и передала его «Рефейс Технолоджис», Алексей Парфун написал в своем телеграм-канале, что реклама Roistat с использованием это дипфейк-видео появилась в Telegram в июне 2023 года.

По словам Парфуна, после этого он обратился в Roistat, но там ему ответили, что «продукция нейросетей авторским правом не регулируется, можно брать и использовать». «На что мы еще больше удивились, так как дипфейк — это не одна нейросеть, а цикл из нескольких, плюс работа AI и инженера, плюс постпродакшен. В общем, на волне нашего удивления мы подали в суд, в частности чтобы разобраться в юридической практике», — написал Парфун.

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