Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами во время уроков. Соответствующий законопроект нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях.

После вступления закона в силу гаджетами нельзя будет пользоваться в том числе в образовательных целях. Ранее в документе была прописана такая возможность. Исключение — экстренные ситуации, связанные с угрозой жизни или здоровью учеников и учителей.

«Родители и учителя просили поддержать эту норму. Принятое решение повысит качество образования наших детей», — написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь закон должен утвердить Совет Федерации, а после подписи президента и официальной публикации он вступит в силу.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.