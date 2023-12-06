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Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами во время уроков

13:57 • 06.12.2023

Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами во время уроков. Соответствующий законопроект нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях. 

После вступления закона в силу гаджетами нельзя будет пользоваться в том числе в образовательных целях. Ранее в документе была прописана такая возможность. Исключение — экстренные ситуации, связанные с угрозой жизни или здоровью учеников и учителей. 

«Родители и учителя просили поддержать эту норму. Принятое решение повысит качество образования наших детей», — написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Теперь закон должен утвердить Совет Федерации, а после подписи президента и официальной публикации он вступит в силу. 

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