Данные ФБК о поддержке Путина поставили под сомнение

«Новая методика», благодаря которой сторонники Навального посчитали рейтинг Владимира Путина — это известный в социологии списочный эксперимент и, судя по комментариям Леонида Волкова, он был проведен ненаучно. Об этом «Холоду» рассказал докторант мюнхенского Института экономических исследований Лаша Чаргазия.

«Леонид Волков (специально или нет) не показывает зрителями социально-демографические характеристики респондентов, не показывает результаты взвешивания (если оно вообще применялось) и не приводит анализ статистической мощности. <...> Cопроводительный документ исследования — абсолютно необходим для сколько-нибудь экспертного обсуждения результатов. Верить на слово тому, что все «хорошо и честно, и репрезентативно» — это плохая практика даже в научном мире, а в политическом — тем более», — заявил Чаргазия.

По мнению ученого, для своего исследования ФБК использовали хорошо известный и распространенный в науке метод, но «приправили его некорректной презентацией результатов и крайне спорной политической интерпретацией». Социолог подверг критике способ подбора респондентов, вопросы, которые им задавались и последующий анализ собранных данных. При этом он отметил, что «даже самый плохо организованный списочный эксперимент дает более правдивую оценку, чем прямой вопрос о поддержке Владимира Путина».

29 ноября «Команда Навального» объявила, что провела исследование по «новой методике», которое показало, что Владимира Путина поддерживает не более 48% россиян. Оригинальность соцопроса заключалась в том, что респондентам не надо было отвечать на прямые вопросы о том, нравится им Путин или нет. Им предлагалось несколько утверждений, с которыми они могли согласиться или не согласиться, а потом просто сказать исследователям количество положительных ответов. Подробнее с аргументами социолога можно ознакомиться в его колонке для «Холода».

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