«Так, на процесс, все на процесс». В Рязанской области судья пожаловалась на адвоката, который снял шуточное видео со свиньями около суда

Преседательница Сапожковского районного суда Рязанской области Людмила Гаврикова написала жалобу на адвоката Сергея Сорокина в областную адвокатскую палату и обвинила его в «неэтичном» поведении. Об этом сообщает издание «Рязань. Вид сбоку».

Речь идет о ролике, на котором две свиньи идут по улице. Закадровый голос говорит: «Так, на процесс, все на процесс. Вы кто у нас, присяжные? Или свидетели? Кто вы, документы есть у вас? Так, заходим, давайте, заходим, заседание начинается уже». Затем камера поднимается на табличку «Сапожковский районный суд».

Этот ролик распространился в соцсетях, после чего Гаврикова и написала жалобу. Она заявила, что видео снял «предположительно Сорокин», но какие нормы он, по ее мнению, нарушил, судья не указала.

Адвокат Сергей Сорокин подтвердил «Виду сбоку», что видео действительно снял он, но добавил, что нигде его не выкладывал. «Я даже не размещал его нигде, просто 2-3 людям отправил, своим знакомым, и оно разошлось. Такой цели, чтобы распространить, у меня не было, я не думал, что оно будет так популярно», — сообщил адвокат.

Жалобу, поступившую в адвокатскую палату, Сорокин прокомментировал так: «Если у человека отсутствует чувство юмора, тут уж ничего не сделаешь».

Также Сорокин рассказал, что уже написал объяснение в адвокатскую палату. Он предположил, что Гаврикова написала на него жалобу, так как видео «дошло до Москвы»: «Они [Москва] спустили сверху, чтобы разобрались. И она вынуждена была отреагировать в любом случае».

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