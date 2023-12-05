Прожившего 17 лет в Литве беларуса депортировали из-за службы в беларусской армии 20 лет назад

Прожившему 17 лет в Литве гражданину Беларуси не продлили ВНЖ и депортировали на родину, признав «угрозой национальной безопасности» из-за службы в беларусской армии 20 лет назад. Об этом пишет издание Delfi. В Литве у депортированного остались жена и двое несовершеннолетних детей.

По данным Delfi, Алексей жил в Литве с 2006 года. Здесь он женился на литовской гражданке и у него родились двое детей, которые также являются гражданами Литвы. Основанием для проживания в стране был временный ВНЖ, который Алексей регулярно продлевал.

В минувшем феврале срок ВНЖ в очередной раз истек, и Алексей подался на продление. Ответ он получил лишь спустя девять месяцев. В нем говорилось, что ему отказано в продлении ВНЖ, так как он представляет «угрозу национальной безопасности». Основанием для такого решения стала служба Алексея по контракту в беларусской армии в 2003-2004 годах.

В департаменте миграции Литвы сочли, что раз Алексей служил в беларусской армии, значит он «должен быть лояльным гражданином Беларуси, поддерживающим ее власти». В ведомстве также отметили, что беларусская разведка «контролирует лояльность сотрудников госучреждений и ведомств Беларуси». Еще одним свидетельством того, что Алексей угрожает нацбезопасности Литвы, в ведомстве посчитали тот факт, что тот «часто ездит в Беларусь», что «повышает риск предоставления информации и сотрудничества с беларусскими спецслужбами».

Жена Алексея рассказала журналистам, что его депортировали, не дав времени не только на обжалование решения об отказе в продлении ВНЖ, но даже на то, чтобы собрать вещи.

По ее словам, в департаменте Алексея пригласили в кабинет, распечатали решение и сказали, что он немедленно должен выехать в Беларусь. «Приехали пограничники и на машине с этим документом отвезли на границу», — рассказала женщина.

Сейчас Алексей находится в Беларуси у своих родителей. Въезд в Литву ему запрещен на 30 месяцев.

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