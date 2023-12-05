Прокуратура запросила семь лет колонии для студентки ВШЭ Марии Платоновой. Ее обвиняют в склонении к массовым беспорядкам

Прокуратура запросила семь лет колонии для студентки Высшей школы экономики Марии Платоновой по делу о склонении к массовым беспорядкам в телеграм-чате «Что делать!». Об этом сообщает «Новая газета Европа». Студентка находится под домашним арестом с осени 2021 года.

Для других фигурантов этого дела обвинение также запросило реальные сроки. Дмитрия Чебанова попросили приговорить к 11 годам колонии. По данным «ОВД-Инфо», для третьего фигуранта Игоря Нагибина прокуратура запросила 11,5 лет заключения, а также штраф в 100 тысяч рублей и запрет на администрацию интернет-ресурсов на два года.

Как отмечает проект, для Вячеслава Абрамова обвинение запросило 10 лет колонии строгого режима, для Никиты Крещука, Алексея Курлова, Игоря Кузнецова, Дмитрия Ламанова, Ильдара Садриева и Алексея Яночкина — по девять лет колонии общего режима. Жанну Чернову просят приговорить к семи годам колонии общего режима.

Молодых людей обвиняют по статьям о склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК) и о возбуждении ненависти организованной группой (пункт «в» части 2 статьи 282 УК). Как пишет «ОВД-Инфо», Вячеславу Абрамову также вменяют хранение наркотиков в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК), а Игорю Нагибину — незаконное хранение взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК).

Следствие считает, что 11 фигурантов дела «размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков в дни единого голосования с 17 по 19 сентября 2021 года». «Медиазона» отмечает, что студентка ВШЭ Платонова — единственная, кто отрицает какую-либо связь с каналом «Что делать!». По ее словам, она не была на него подписана.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.