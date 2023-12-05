Минобороны отчиталось об уничтожении десятков дронов над аннексированным Крымом и Азовским морем

В ночь на 5 декабря в небе над аннексированным Крымом и Азовским морем был «уничтожен» и «перехвачен» в общей сложности 41 украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», — говорилось в сообщении ведомства, которое было опубликовано в его телеграм-канале в 06:09 утра.

Спустя примерно 40 минут в канале появилось новое сообщение, в котором говорилось об уничтожении четырех дронов и уничтожении еще двух.

О жертвах и разрушениях на земле Минобороны ничего не сообщило, местные власти также никак не прокомментировали массированную атаку беспилотников. В то же время местный телеграм-канал «Крымский ветер» написал о взрывах, которые слышали жители Керчи, Феодосии и Старого Крыма.

Также сообщалось о перекрытии движения по Крымскому мосту. Спустя примерно четыре часа оно было восстановлено.

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