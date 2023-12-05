Израильская полиция собрала более 1500 свидетельств изнасилований боевиками ХАМАСа при нападении на Израиль 7 октября — BBC

Израильские полицейские получили более 1500 свидетельств изнасилований боевиками ХАМАСа. Об увиденном им рассказали очевидцы и медики, которые работали с последствиями, сообщает BBC.

По информации издания, полиция расследует целый ряд преступлений, совершенных ХАМАСом во время нападения на Израиль 7 октября, — от садистских групповых изнасилований до сексуализированных надругательств над трупами.

«Одна из тех, кому удалось спастись, спрятавшись в кустах, рассказала, как неподалеку от нее несколько человек насиловали другую женщину […] Я видела кадры и фотографии множества тел, состояние и увечья которых не оставляют сомнений в том, что этих женщин изнасиловали, прежде чем жестоко убить», — рассказала израильская защитница прав женщин Рут Гальперин Каддари BBC Radio 4.

По ее словам, множественные случаи изнасилований в один день, но в разных местах, а также схожесть методов говорят о том, что это было спланировано боевиками заранее.

Другая правозащитница из группы по борьбе с сексуализированным насилием Яэль Шерер рассказала BBC, что 7 октября жертвами сексуализированного насилия со стороны боевиков становились и мужчины.

«Террористы ХАМАС постарались опозорить и обесчестить людей разными способами. […] Мы также видели людей, которые истекали кровью… Людей разного возраста, которые были раздеты и привязаны к мебели стяжками», — сказала она.

Израильские правозащитницы обвиняют женский комитет ООН в том, что он до сих пор не признал факт применения сексуализированного насилия боевиками ХАМАСа в отношении израильтян 7 октября.

«Я ожидала, что международное правозащитное сообщество сможет подняться над общепринятой политикой и признать, что то, что произошло 7 октября, было крайней степенью преступлений против человечности в виде использования сексуального насилия в качестве орудия войны против Израиля», — сказала Гальперин Каддари.

В ООН тем временем заявили о создании комиссии по расследованию предполагаемых военных преступлений «с обеих сторон конфликта». По словам ее руководства, комиссия будет уделять особое внимание обвинениям в сексуализированном насилии. Израиль считает ее предвзятой и отказался от сотрудничества с ней.

Сам ХАМАС категорически отрицает обвинения в сексуализированном насилии над заложниками и жертвами атаки 7 октября, пишет BBC. Боевики утверждают, что Израиль распространяет эту информацию, чтобы «бросить тень на то, как гуманно ХАМАС обращается с заложниками», отмечает издание.

7 октября боевики террористической группировки ХАМАС, контролирующие сектор Газа, напали на Израиль и прорвали границу. Им удалось захватить в плен сотни людей, включая солдат и мирных жителей. Более тысячи жителей Израиля были убиты. После этого между Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа.

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