В 2023 году 85% российских компаний столкнулись с кадровым голодом — SuperJob

В 2023 году 85% российских компаний столкнулись с кадровым голодом. Об этом говорят результаты опроса, проведенного рекрутинговым порталом SuperJob.

По его данным, за последний год количество вакансий выросло на 57%, тогда как число резюме соискателей сократилось на 2%. В результате конкурс на вакансию уменьшился на 34%. По итогам опроса, проведенного среди тысячи менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, лишь 11% респондентов заявили, что не ощущают дефицита кадров.

SuperJob также опубликовал список самых дефицитных профессий в России в 2023 году. На его первых строчках оказались квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры.

Между тем, по данным SuperJob, в 2023 году число открытых вакансий в строительной сфере выросло на 31%, в транспортно-логистической отрасли — на 35%. Также среди компаний вырос спрос на специалистов в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (36%) и в сфере розничной торговли (24%), а число вакансий в сервисах доставки выросло более чем вдвое (+107%).

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