В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за использование утекших персональных данных

В Госдуму внесен законопроект, который вводит уголовную ответственность за «незаконное» использование слитых в сеть персональных данных. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, сроком от четырех до шести лет лишения свободы должны караться «незаконное» использование, сбор, хранение и передача персональных данных граждан, полученных путем «путем неправомерного доступа» или другим незаконным способом. Если преступление совершено организованной группой или повлекло за собой тяжкие последствия — до десяти лет лишения свободы.

В пояснительной записке говорится, что «незаконным» его авторы считают использование персональных данных при совершении преступлений, в том числе мошенничества. При этом в документе есть примечание о том, что под его действие не подпадает обработка таких данных в «личных и семейных» целях.

«Принятие законопроекта позволит эффективно привлекать к уголовной ответственности злоумышленников, совершающих преступления в сфере персональных данных, а также реализует превентивные механизмы уголовного права, что позволит предотвратить многие преступления в данной сфере», — утверждают авторы законопроекта, среди которых сенаторы и депутаты Госдумы от «Единой России», в том числе Андрей Клишас, Андрей Турчак и Александр Хинштейн.

Сейчас в Уголовном кодексе есть статья о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК), наказание по ней — штраф до 350 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Новый законопроект выводит из статьи о нарушении неприкосновенности частной жизни случаи, связанные с «компьютерной информацией».

В пояснительной записке также сообщается, что одновременно вносится законопроект, многократно усиливающий административную ответственность за «утечки» личной информации для операторов персональных данных «с возможностью вынесения наказания в виде штрафа, достигающего сотен миллионов рублей».

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