В Томске на фестивале «Мирный воин» стреляли по мишеням с фотографиями Зеленского, Байдена и Столтенберга

В Томске на фестивале «Мирный воин» стреляли по мишеням с фотографиями президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает телеграм-канал «Не норма», а также пишет активистка «Народного фронта» Светлана Королева.

«Организаторы серьезно подготовились. Было несколько локаций, реконструкция военных событий, начиная с древней Руси по настоящее время, зона стрельбы. Причем мишени были очень своеобразные (смотрите фото и видео), мне понравились», — написала женщина на своей странице во «ВКонтакте».

Фестивале «Мирный воин» проходил в Томском коммунально-строительном техникуме. Туда приехали представители частной военной компании, казаки, а также сотрудники МЧС и Росгвардии.

По словам Королевой, одна из целей этого мероприятия — «привить подрастающему поколению понятия патриотизма, любви к Родине, Отечеству, почитания заветов предков, а также сохранение истории, русских традиций».

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