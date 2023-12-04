Гражданин США умер в центре временного содержания иностранцев под Краснодаром

Тело американца Эрнеста Гарри Митчелла было обнаружено в одном из помещений центра временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник издания отметил, что мужчина совершил суицид.

56-летний Митчелл был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении иностранцем правил въезда и пребывания в России (часть 1 статьи 18.8 КоАП) 17 ноября, говорится на сайте Центрального районного суда Сочи.

В постановлении сказано, что при проверке документов американец не представил полис медицинского страхования, действующий на территории России, чем нарушил правила въезда в страну. На заседании Митчелл признал вину, но также рассказал, что перед поездкой в Россию он звонил в свою страховую компанию, в которой ему сказали, что его полис действует на территории всех стран.

Суд назначил мужчине штраф в размере 3000 рублей и постановил выдворить его из страны. До исполнения этого постановления Митчелла поместили в центр временного содержания иностранцев, подлежащих выдворению или депортации, в Гулькевичском районе Краснодарского края. Там и было обнаружено его тело.

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