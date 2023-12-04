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Минюст внес «Академическую сеть «Восточная Европа»» и «Российский комитет действия» в реестр «нежелательных» организаций

20:52 • 04.12.2023

Министерство юстиции внесло «Академическую сеть “Восточная Европа”» и «Российский комитет действия» в реестр «нежелательных» организаций. На это обратил внимание проект «ОВД-Инфо».  

Из данных реестра следует, что Генпрокуратура признала обе организации «нежелательными» еще 14 ноября. Что послужило поводом для этого, неизвестно. 

«Академическая сеть “Восточная Европа”» была создана в 2020 году на фоне протестов в Беларуси при содействии немецкого НКО «Немецкое общество изучения Восточной Европы». Организация помогает студентам и ученым из постсоветских стран, находящимся под угрозой политического преследования. После начала войны в Украине проект начал принимать заявки от россиян и украинцев. 

«Российский комитет действия» — это антивоенное движение, основанное Сергеем Гуриевым, Михаилом Ходорковским, Дмитрием Гудковым, Евгением Чичваркиным и другими. Его главная цель — противостояние войне в Украине.  

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