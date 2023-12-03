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Силовики в Санкт-Петербурге сорвали «Лимоновские чтения» и задержали нескольких участников и ведущего

14:36 • 03.12.2023

В Петербурге 2 декабря задержали четырех участников «Лимоновских чтений» и их ведущего Андрея Песоцкого, сообщают Sota и 78.ru

В телеграм-канале нацболов «Национальная правозащита» говорится, что задержанных участников мероприятия зовут Кирилл Травкин, Станислав Бубенчиков и Кристина Меткина. Травкину, Бубенчикову и Песоцкому вменили мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП) и оставили на ночь в отделении. Утром 3 декабря их отпустили, выписав им штрафы в 500 рублей. Несовершеннолетнюю Меткину отпустили в ночь на 3 декабря без протокола. 

«Лимоновские чтения» проходили в баре «Ионотека». Как пишет 78.ru, они были приурочены к годовщине основания Эдуардом Лимоновым газеты «Лимонка», которую в 2002 году запретили в России. По данным «Ротонды», на чтениях присутствовали около 200 человек. Издание MR7.ru отмечает, что большинство посетителей были вернувшимися участниками войны в Украине и активистами, которые возят гумпомощь для российских военных на фронт. 

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