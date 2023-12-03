Погибший в Украине Денис Степанов не снимался в клипе на песню «Тает лед» группы «Грибы» — 29.ru

Погибший в Украине Денис Степанов не снимался в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», сообщает издание 29.ru со ссылкой на его родственницу.

Клип «Тает лед» вышел в 2017 году. Журналисты отмечают, что в него были вставлены кадры из передачи «Солнечный город» , снятой в Северодвинске Архангельской области в 1990-х. На видео ведущий Евгений Мигдалович общается с молодыми людьми, которые пришли на дискотеку в местную школу №6. Один из юношей из этой передачи, рассуждающий о любви, и попал в клип «Грибов», пишет 29.ru. Его имя не называется.

Как сообщал губернатор республики Коми Владимир Уйба, погибший в Украине Денис Степанов родился в Ухте и служил помощником гранатометчика стрелкового отделения. Его тетя подтвердила журналистам, что на кадрах клипа «Тает лед» показан Степанов.

«Нет, это не он. Когда клип снимали, ему было 8 лет. И в Северодвинске он никогда не был. Погибший Денис Степанов — это мой племянник», — сказала женщина.

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