На войне погиб Денис Степанов из клипа украинской группы «Грибы». Он воевал на стороне России. Об этом еще в середине ноября сообщил губернатор республики Коми Владимир Уйба, но внимание на это обратили только сейчас.

Денис Степанов получил известность после того, как появился в клипе «Тает лед» в 2017 году. Там он дает интервью и рассуждает на тему любви.

Обстоятельства при которых погиб Степанов не сообщаются. Уйба написал, что он был помощником гранатометчика стрелкового отделения.

Песня «Тает лед» стала одной из самых известных композиций украинского музыкального проекта «Грибы», который появился в 2016 году, а распался через год после этого. На YouTube клип на эту песню посмотрели более 269 миллионов раз.

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