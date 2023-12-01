Жители Северного Кавказа массово разводятся ради пособий

Жители Северного Кавказа массово разводятся ради получения пособий на детей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно действующему законодательству пособие на детей в возрасте от трех до 17 лет назначается, если доход семьи в расчете на одного ее члена не превышает прожиточный минимум в регионе. На Северном Кавказе такое пособие составляет от пяти с половиной до 14 тысяч рублей.

В результате, как пишет «Коммерсантъ», некоторые жители России начали фиктивно разводиться ради получения пособий. По данным издания, это явление получило самое большое распространение в регионах Северного Кавказа и уже отразилось на статистике Росстата.

Так, если в целом в России в 2022 году количество разводов выросло на 4,6%, то в Северо-Кавказском федеральном округе — на 24,7%. Самый большой рост количества разводом зафиксирован в Чечне (64,6%), Дагестане (21,8%) и Карачаево-Черкессии (17%).

В связи с этим Минтруд хочет изменить правила назначения выплат. В частности, планируется учитывать в доходах семьи алименты не по данным, которые указывает заявитель, а по норме Семейного кодекса (минимум 25% от дохода плательщика), приняв за доход плательщика минимальный размер оплаты труда.

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