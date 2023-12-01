Суд в Ташкенте оштрафовал владельца кафе за отказ пустить в заведение женщин после 22:30

Шайхантахурский районный суд Ташкента оштрафовал владельца кафе и сотрудника заведения по статье о пропаганде гендерной дискриминации (часть 2 статьи 189 КоАП Узбекистана). Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на решение суда. Мужчин оштрафовали на 6,6 миллионов сумов каждого (почти 50 тысяч рублей).

Вечером 18 ноября журналистка Инобат Ахатова и ее сестры не смогли попасть в кафе Sahil Street Food (Sahil Truck), где собирались «выпить турецкий чай и поесть сладости». Сотрудник заведения, сославшись на внутренние правила, сообщил им, что после 22:30 вход для женщин запрещен.

Ахатова оставила жалобу на президентом портале и написала заявление в полицию. После этого на владельца кафе и на сотрудника, который не пустил женщин внутрь, составили протоколы о пропаганде дискриминации по половому признаку.

На заседании суда 29 ноября владелец заведения объяснил такие правила тем, что в заведении «установлены шатры, которые закрыты специальным занавесом, из-за чего некоторые мужчины и женщины совершают различные неприличные действия», — цитирует его «Газета.uz». По этой причине было решено «ограничить посещение женщин после 22:30». Владелец кафе принес публичные извинения и заявил, что сожалеет о содеянном.

Журналистка Ахатова рассказала, что после публикации своего рассказа получила много «негатива и ненависти». По ее словам, многие мужчины поддержали владельца кафе и заявили, что женщины вечером должны «сидеть дома».

«Я живу в правовой демократической стране, где равенство мужчин и женщин записано в конституции и где запрещена гендерная дискриминация. К сожалению, в реальной жизни этот принцип не признают даже некоторые юристы и интеллектуалы. […] Итак, дело окончено, суд оштрафовал виновных. Стороны согласились с приговором. Я надеюсь, что этот случай станет уроком для других и предотвратит дискриминацию», — написала Ахатова в фейсбуке.

«Газета.uz» пишет, что это первое судебное дело, связанное с новой статьей о гендерной дискриминации в Узбекистане.

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