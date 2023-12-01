Путин принял в состав в СПЧ «общественника» Александра Ионова, известного доносами на независимые СМИ

Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета при президенте по правам человека (СПЧ). Документ опубликован на сайте Кремля.

Из Совета исключили адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе, обозревателя «Новой газеты» Леонида Никитинского, руководителя общественной организации «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» Александра Мукомолова и председателя «Независимого экспертно-правового совета» Мару Полякову. Также из СПЧ был исключен экономист Евгений Ясин, который умер в сентябре 2023 года.

В то же время в Совет включили президента благотворительного фонда «Банк еды “Русь”» Юлию Назарову, директора АНО по защите прав предпринимателей Элину Сидоренко, директора Центра по изучению Великой Отечественной войны при РАН Сергея Соловьева и «общественного деятеля» Александра Ионова.

Основатель «Антиглобалистского движения» Ионов известен своими доносами на независимые СМИ. После его обращений Минюст внес «Медузу» и The Bell в реестр «иноагентов».

В ноябре 2022 года Путин исключил из СПЧ главу информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, преподавателя МГУ Ивана Засурского, а также журналистов Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову. Вскоре после этого, в декабре 2022-го, Совет покинули Генри Резник и Леонид Никитинский.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.