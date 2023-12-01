McDonald’s изменил рецепт «Биг Мака»

McDonald's пересмотрела процесс приготовления своего знаменитого «Биг Мака» в США, сообщает The Wall Street Journal. За один раз теперь будут готовить меньше котлет, чтобы они прожаривались равномернее, а соуса будет больше. Салат и соленые огурцы будут более свежие, а сыр — более плавленный. Булочки будут подаваться с хаотично разбросанными семенами кунжута, что придаст им домашний вид.

Компания решила изменить подход к приготовлению бургеров из-за усилившейся конкуренции на рынке, особенно со стороны сетей быстрого питания, таких как Five Guys. Крис Янг, старший директор по глобальной стратегии меню в McDonald's, заявил: «Мы можем делать это быстро и безопасно, но это не обязательно будет вкусно. Поэтому мы хотим внедрить качество».

Изменения затронут большинство бургеров в основном меню сети. Новую технологию собираются внедрить в 13 460 ресторанах McDonald's в США.

Как отмечается во внутреннем сообщении, McDonald's планирует разместить на рекламных щитах слоган «Наши лучшие на свете бургеры», а главным персонажем рекламной кампании будет Гамбурглар — похититель бургеров.

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