Аналитики не подтверждают захват российской армией села Хромово. Об этом вчера отчиталось Минобороны России

29 ноября Минобороны РФ сообщило о захвате поселка Хромово (Артемовское) на западе от Бахмута. О захвате села 98-й гвардейской дивизией ВДВ написал также российский провоенный блогер Борис Рожин. Украинские военные не сообщали о потере контроля над селом.

Хромово находится на трассе, соединяющей захваченный Бахмут и находящийся под украинским контролем Часов Яр. Захват этого села может создать условия для продвижения в направлении Краматорска.

Украинская сторона и Институт изучения войны (iSW) не подтвердили захват Хромово. DeepState сообщает, что информация не соответствует действительности, отмечая, что российские военные еще в сентябре активизировались в районе Берховки, отбросив ВСУ от Берховского водохранилища. Это повлияло на положение у Хромово, но сейчас российские войска занимают только часть села. В ISW также сообщают о том, что не могут визуально подтвердить захват села.

Хромово — поселок Бахмутского района Донецкой области. Население села по переписи 2001 года составляло 1054 человека.

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