В ООН 2023 год назвали самым жарким годом в истории

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что текущий год стал самым жарким в истории. Мир, по его словам, сталкивается с климатическим коллапсом. В своем обращении на Конференции по изменению климата (COP28) он подчеркнул, что человечество сталкивается с разрушительными последствиями глобального потепления, такими как пожары, наводнения и экстремальные температуры, сообщает официальный сайт ООН.

Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) на конец октября подтвердили, что для этого года была характерна температура примерно на 1,40 градуса по Цельсию выше, чем в “доиндустриальный период” в 1850—1900 годах. Данные оставшихся двух месяцев (ноябрь и декабрь) уже не смогут повлиять на ситуацию, и 2023 станет жарче, чем предыдущие рекордсмены — 2016 и 2020 годы.

Гутерриш призвал мировых лидеров к действиям, особо выделив, что необходимо соблюдать обещания развитых стран выделять $100 миллиардов ежегодно на финансирование программы ООН по изменению климата КС-28.

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас предупредил участников о росте концентрации парниковых газов, рекордно высоких температурах морей, повышении уровня моря и исключительно низких значениях антарктического морского льда.

Профессор Таалас также рассказал, что последние девять лет (с 2015 по 2023 год) становились самыми теплыми за всю историю. Он предупредил, что феномен Эль-Ниньо, зародившийся в 2023 году, скорее всего, усилит жару в 2024 году. Из-за этого явления повысилась температура поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, что спровоцировало засухи и ураганы на значительной территории планеты.

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