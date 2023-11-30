В Алматы при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Об этом сообщает городской Департамент по чрезвычайным ситуациям.

«30 ноября в 05:33 поступило сообщение о пожаре по улице Ади Шарипова. Первое пожарное подразделение прибыло к месту за 7 минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел. Общая площадь пожара предварительно составляет 30 кв.м.», — говорится в сообщении.

По данным властей, в ходе тушения пожара были обнаружены тела 13 погибших. По предварительной информации, все они отравились угарным газом. Остальные 59 человек, находившиеся в хостеле в момент возгорания, эвакуировались самостоятельно.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции, среди погибших двое граждан России.

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