Разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова отправили на экспертизу в психбольницу по делу о донатах ФБК  

Разработчика суперкомпьютеров члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова отправили на экспертизу в психбольницу по делу о финансировании «экстремистской» организации (часть 1 статьи 282.3 УК). Об этом он сам рассказал T-invariant.

В психиатрической лечебнице Абрамов проведет минимум три недели, столько необходимо для проведения экспертизы. Решение об этом судья принял в ходе закрытого заседания суда.

О том, что против Абрамова завели уголовное дело, стало известно в мае 2023 года. Тогда Переславский районный суд Ярославской области отправил ученого под домашний арест. «Коммерсантъ» писал, что Абрамова обвиняют в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который признан в России «экстремистской» организацией. T-invariant отмечает, что до сих пор следователи так и не смогли доказать факт перевода денег.

Сам Абрамов вину не признает. 66-летний ученый говорит, что он «не слишком хорошо знаком с деталями своего дела». Также он не знает, кто, как, когда и какой «экстремистской» организации перевел деньги с его банковского счета. В то же время он подчеркивает, что уголовное дело против него — это удар по суперкомпьютерной отрасли России.

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