На полигоне под Ростовом из-за случайного взрыва погибли 12 морских пехотинцев 

На полигоне в Ростовской области из-за случайного взрыва погибли 12 морских пехотинцев. Об этом пишет портал 161.ру, ссылаясь на три независимых друг от друга источника в силовых структурах, армии и следственных органах.

Взрыв, причиной которого, по предварительной версии, стало несоблюдение техники безопасности, произошел 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом.

«Около 20 человек из [бригады морской пехоты] разожгли костер во время обеденного перерыва рядом блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался. На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие — это контрактники из Владивостока», — рассказал один из собеседников издания.

Четверо военнослужащих, которые получили тяжелые ранения, как сообщается, скончались в госпитале в течение нескольких суток.

По данным издания, дело расследует главное военное следственное управление Следственного комитета. На место взрыва также якобы приезжал командующий Тихоокеанским флотом. В министерстве обороны произошедшее не комментировали.

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