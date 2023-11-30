ФСБ задержала жителя аннексированного Крыма по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественный связей спецслужбы.

Там заявили, что задержанный «по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова».

В спецслужбе также сообщили, что против задержанного возбуждено уголовное дело, не уточнив по какой статье.

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