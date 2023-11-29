ФСБ отчиталась о предотвращении подрыва военкомата в Воронеже

В Воронеже сотрудники ФСБ предотвратили подрыв военкомата. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Центр общественных связей спецслужбы.

Там рассказали, что сотрудники ФСБ задержали мужчину 1986 года рождения, «завербованного боевиками одной из украинских террористических организаций», который якобы планировал подорвать военкомат.

Затем, как утверждают в спецслужбе, он собирался выехать из России и принимать участие в боевых действиях на стороне Украины. В ходе обыска по месту жительства задержанного силовики обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и переписку с вербовщиками, которая «изобличает преступную деятельность».

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки. Он арестован.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.