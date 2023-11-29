В результате удара по оккупированной Херсонской области погибли пять «высокопоставленных чиновников» — ВСУ

ВСУ убили пять «выскопоставленных чиновников» из России в оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

В сообщении уточняется, что 28 ноября «благодаря информации, которую предоставило подполье и неравнодушные местные жители», был нанесен удар по зданию в оккупированном селе Юбилейное Херсонской области.

В свою очередь, телеграм-канал Astra со ссылкой на неназванные источники пишет, что удару подверглось здание, в котором располагался созданный российскими оккупационными властями отдел полиции. В результате, по данным издания, погибли четверо российских полицейских, а еще 17 получили ранения. При этом телеграм-канал отмечает, что среди погибших оказался замначальника отдела полиции 33-летний майор Артур Джунусов.

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