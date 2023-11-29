«Коммунисты России» предложили отправить «иноагентов» на уборку снега

Партия «Коммунисты России» предложила Госдуме обязать «иностранных агентов» участвовать в уборке снега в крупных городах, сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Сергей Малинкович.

«Сейчас сильные снегопады в Москве, в Петербурге, в других городах. Структуры ЖКХ не всегда справляются, автомобилистам и прохожим тяжело, пробки, заторы, улицы стоят. Необходимо внести оптимальные изменения в “законодательство об иноагентах”, чтобы в такие дни этим господам участковые инспектора полиции выдавали лопаты и под конвоем сопровождали на расчистку улиц, как это делали большевики с бывшей аристократией в двадцатые годы», — сказал Малинкович.

По словам Малинковича, что «иноагенты» должны «поработать на благо общества» и понять, «что такое тяжелый физический труд». Сейчас же они «хорошо устроились» и «живут припеваючи со своим статусом, как будто их и не уличили в недостойном поведении».

«У “иноагентов” не должно быть возможности отказаться от расчистки улиц от снега, за этим должна следить как полиция, так и общественность, соседи. Мы эти предложения направили руководству Госдумы и надеемся, что их быстро примут, еще до окончания нынешней зимы», — заявил он.

По данным Минюста, за последние два года в реестр «иностранных агентов» попали более 300 физических лиц. Всего в список с 2013 года были включены более 700 физлиц и организаций.

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