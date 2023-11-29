В Челябинской области власти срубили елку на участке местной жительницы. Ее муж посадил это дерево 41 год назад вместе со своим отцом

Власти города Миньяр в Челябинской области срубили чужую елку для украшения города к Новому году. Видео, на котором дерево везут на грузовике, городская администрация разместила на своей странице во «ВКонтакте». «Самая красивая елка едет в Миньяр», — говорилось в подписи под роликом.

Владелица участка, на котором росло дерево, Елена Шалдина рассказала изданию Ura.ру. что его посадил ее муж вместе со своим отцом более 40 лет назад. «Да, елка с нашего садового участка. Когда мы ее увидели на площади, нам показалось, что елочка так похожа на нашу. Потом поехали на наш садовый участок, посмотрели, и ее действительно спилили. <...> Елку эту сажал мой муж со своим отцом, когда муж пошел в первый класс, это было первого сентября 1982 года», — сказала она.

По словам Шалдиной, она уже обратилась к властям по поводу произошедшего. «Написала главе администрации и ее замам, в земельный комитет, ответа никакого не последовало. Жители города, района и всей области заинтересовались, что же произошло с нашей елкой и захотели, чтобы это не осталось безнаказанным, чтобы нам возместили моральный ущерб», — рассказала она.

Впрочем, в разговоре с «Комсомольской правдой» Шалдина сказала, что не сильно рассчитывает на благополучное разрешение ситуации. «Они мне скажут по этому поводу, что общество “Коллективные сады №6” не существует, а документов на землю нет. Этот участок достался нам после родителей, а они умерли 19 лет назад», — сказала Шалдина.

Никаких официальных комментариев от властей, срубивших елку на частном участке, пока не поступало.

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