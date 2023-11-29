Над Москвой может появиться северное сияние из-за магнитной бури

Северное сияние может появиться над Москвой 30 ноября и 1 декабря из-за магнитной бури. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на сотрудницу Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук Марию Абунину.

«Хорошая была вспышка [на Солнце] прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю», — отметила она.

Абунина добавила, что эта буря может стать одной из самых сильных в этом году. По ее словам, она может достигнуть уровня G3, что считается «сильной» бурей. Кроме того, на короткое время показатель может приблизиться к G4 (очень сильная буря). При этом жители Москвы смогут увидеть северное сияние только при ясной погоде.

В ночь на 26 ноября северное сияние могли наблюдать жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пермского края и Карелии. Предположительно, оно было вызвано магнитной бурей уровня G2, который считается умеренным.

В Москве последний раз северное сияние можно было увидеть в конце апреля этого года. Тогда ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что магнитная буря не превышала уровня уровня G1. В тот же день полярное сияние видели во Франции, Польше и даже в Мексике.

Полярные сияния порождают электроны, которые разгоняются до 35 тысяч километров в секунду и летят вдоль магнитного поля к магнитным полюсам. На высоте от 80 до 250 километров, они взаимодействуют с атомами и молекулами, заставляя их светиться.

Цвет сияния зависит от того, атом какого элемента высвечивает энергию, полученную от прилетевших электронов, и от того, в какое энергетическое состояние он попал. В большинстве случаев видно свечение кислорода — это зеленый цвет. Красным светятся синглетные атомы кислорода типа D, который в основном находится выше 300 километров. Иногда «нижние края» сияния окрашиваются в фиолетовый цвет — это светятся молекулы азота на высотах от 120 до 200 километров.

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