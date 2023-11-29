Въезжающим в Россию иностранцам предложат подписывать «соглашение о лояльности» 

МВД России предлагает ввести новое правило для иностранных граждан, называемое «соглашение о лояльности». Согласно этому предложению, при въезде в страну иностранцам нужно будет согласиться с определенными ограничениями. К ним относятся запрет на критику государственной политики России, «отрицание традиционных семейных ценностей» и «искажение роли советского народа в победе над фашизмом». Такие изменения предлагаются в новом законопроекте МВД, который есть у ТАСС.

«Соглашение о лояльности» представляет собой согласие российских властей на въезд иностранца с одной стороны и согласие собственника путевки на соблюдение определенных правил для защиты интересов России с другой стороны.

Согласно законопроекту, в период пребывания на территории России иностранцам будет запрещено мешать работе органов власти, дискредитировать государственную политику, а также злоупотреблять свободой информации. Запрещены также действия, направленные на искажение нравственных и культурных ценностей, а также нарушение законов и небрежное отношение к окружающей среде.

Днем ранее в МВД предложили ввести для иностранцев особый контролируемый режим пребывания, который запрещает переводить деньги, приобретать недвижимость и транспортные средства и накладывает другие ограничения. Такой режим будет вводиться только на тех иностранцев, которые не имеют законных оснований для пребывания на территории России.

Патриарх Кирилл вчера раскритиковал современные миграционные процессы в России. По его мнению, они «бросают серьезный вызов российской культурной традиции». «Массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком <...>, меняет облик городов страны и приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства РФ», — заявил он. Конкретных изменений он не предложил.

Сейчас в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на рассмотрении находятся сразу 23 законопроекта по миграции и гражданству.

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