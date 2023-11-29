ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на железнодорожной станции в Подмосковье 

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Подмосковье. Силовики задержали мужчину 1983 года рождения, который якобы должен был устроить взрыв на железнодорожной станции. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Москве.

По данным следствия, мужчина в ноябре 2023 года получил задание от неустановленного соучастника. За вознаграждение он якобы должен был взорвать одну из цистерн железнодорожной станции. Как сообщает СК, взрывчатое вещество, из которого он должен был сделать взрывное устройство, мужчина забрал в одном из лесопарков Москвы.

После этого задержанный приехал на одну из улиц Юго-Западного административного округа, где забрал детонатор.

«Довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области», — говорится в сообщении СК.

Позже мужчину арестовали. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям: приготовление к совершению террористического акта (часть 3 статьи 30, пункт «а» часть 2 статьи 205 УК) и покушение на незаконное изготовление взрывного устройства (часть 1 статьи 30 часть 2 статьи 223.1 УК).

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.