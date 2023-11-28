За взятки в российской армии можно купить «ранения» и отпуска — «Новая газета Европа»

В российской армии работает система взяток, за которые можно приобрести своеобразные услуги — отпуск, ротация в другое подразделение, освобождение от участия в штурме и даже фиктивное ранение. Об этом рассказали «Новой газете Европа» два источника — мать бывшего заключенного из подразделения «Шторм Z» и офицер из мотострелковых войск.

В голосовом сообщении, которое штурмовик прислал матери с фронта, он рассказывает, что его отряд стоит на месте и не участвует в боях благодаря «многомиллионным взяткам». «Нам приходится скидываться на взятки, на подарки гребанным генералам, начальникам, потому что чем дальше, тем больше люди начинают возмущаться, почему "Шторм" сидит на месте уже полгода», — утверждает бывший заключенный на записи.

На свои деньги, по словам штурмовика, им приходится покупать средства связи, оборудование, генераторы и бензин. Сейчас им заплатили по 100 тысяч в месяц вместо обещанных 200 тысяч рублей — про эту распространенную историю неполных выплат уже сообщала «Верстка» и волгоградское издание V1.ru.

Расценки по услугам за взятки предоставил изданию другой источник — офицер из мотострелковой части. Цены зависят от должности военнослужащего и того, на каком участке фронта он находится. «Контузия», то есть ранение с госпитализацией, стоит от 10 до 50 тысяч долларов. Отпуск стоит 5-10 тысяч долларов, но офицерам он недоступен, его могут оформить только рядовые военные. Перевод на другой участок фронта или досрочную ротацию можно купить за 500–3000 долларов.

За ранение на войне в Украине положена государственная выплата в 3 млн рублей. Это касается и тех случаев, когда «ранение» было получено не в бою, а благодаря взятке офицеру, утверждает источник. В случае получения этих средств из бюджета иногда можно окупить услуги посредника.

Число обращений к юристам по поводу коррупции на фронте постепенно снижается. Адвокаты уверены, что дача взятки зачастую становится единственным способом спасения собственной жизни и здоровья военнослужащего.

Взятки российские военные берут не только на фронте — известно также о приговорах за взяточничество в военных судах. Согласно материалам судов, стоимость возможности не ехать на войну в Украине варьируется от 10 до 400 тысяч рублей.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.