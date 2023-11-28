В Иркутской области школьницам запретили носить брюки. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она опубликовала скриншоты с жалобами на новые ограничения, присланные ученицами иркутских школ.

По их словам, за появление в школе в штанах девочек вызывают к завучу или директору. Школьницы подчеркнули, что запрет действует, несмотря на мороз на улице.

В свою очередь в региональном министерстве просвещения заявили, что никаких новых запретов, касающихся ношения штанов ученицами школ, не вводили. «Запрет на ношение брюк девочками в общеобразовательных организациях Иркутской области отсутствует. Локальные нормативные акты, устанавливающие требования к одежде обучающихся в средней общеобразовательной школе села Ербогачен и средней общеобразовательной школе №2 рабочего поселка Куйтун, запрета на ношение брюк девочками не устанавливают», — говорится в заявлении.

В то же время существование запрета на ношение девочками штанов в школе подтвердила директор Грановской средней школы Надежда Сидоркина. По ее словам, брюки действительно запрещены, но девочки могут переодеться в юбки в спортивных раздевалках.

«Вы посмотрите, какие сейчас идут брюки. Сейчас модные широченные брюки, но это же никак не классика. <...> Родители находятся на работе, дети бесконтрольные, идут в школу в чем попало. Родители этого не видят. Они идут, надевая с этими брюками топики, с голыми животами ходят по школе. Согласитесь, такого нельзя допускать?» — объяснила появление нового запрета Сидоркина.

Она также сказала, что в школе проводили эксперимент, в рамках которого разрешали девочкам ходить в брюках. «Родители извинились потом перед нами и сказали, что это полный ужас», — рассказала Сидорина.

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