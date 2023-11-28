Шри-Ланка временно ввела бесплатные визы для россиян. Местные власти приняли решение отменить плату за 30-дневные туристические визы для граждан семи стран: России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Об этом сообщается на сайте департамента иммиграции и эмиграции Шри-Ланки.

Получить бесплатную визу в страну можно до 31 марта 2024 года. Чтобы оформить разрешение на въезд, до приезда на Шри-Ланку туристу нужно подать заявку на получение электронного документа. В местном департаменте иммиграции и эмиграции отметили, что бесплатные визы будут выдаваться в качестве пилотного проекта. Таким образом власти планируют нарастить туристический поток в страну.

Ранее для получения визы на Шри-Ланку россияне должны были оплатить сбор в размере от 50 до 60 долларов в зависимости от способа оплаты и типа обращения за документами.

По данным управления и развития туризма Шри-Ланки, на которые ссылается ТАСС, за первые девять месяцев 2023 года доля россиян среди всех туристов, посещающих страну, составила 13%.

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