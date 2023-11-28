На Камчатке возбудили уголовное дело об отлове кречетов. Их отбирали для селекции в центре, созданном по поручению Путина

На Камчатке из-за незаконного оборота кречетов заведено уголовное дело о добыче и обороте особо ценных диких животных (статья 258.1 УК). В октябре на полуострове задержали несколько человек, которые занимались отловом краснокнижных соколов якобы для нужд центра по реинтродукции редких видов хищных птиц. Об этом сообщило издание «Кедр».

«Были ли эти цели реальными или наукой пытались прикрыть браконьерство, будет установлено в ходе расследования уголовного дела», — рассказал источник «Кедра».

Заявку на добычу кречетов от ФГБУ ВНИИ «Экология» одобрил Росприроднадзор. Отловом занимались люди, не имеющие отношения к организации, а сам процесс не контролировался надзорными ведомствами. Среди задержанных по делу есть и те, кого уже привлекали к ответственности за браконьерство.

Было поймано более 10 птиц. Отловщиков задержали по сообщениям от местных жителей. Часть фигурантов дела остались на свободе. Местный следственный комитет не сообщил о задержании журналистам и не стал выпускать пресс-релиз.

Центр был создан в 2019 году по поручению Владимира Путина для разведения и выпуск в природу кречетов. Но орнитологи полагают, что это является прикрытием для продажи отловленных в природе птиц в ОАЭ и другие страны Персидского залива для соколиной охоты. Экологи подчеркивают, что эти птицы не нуждаются в специальных центрах и питомниках по разведению и искусственному воспроизводству.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее говорил, что центр «принесет значимые геополитические дивиденды России и откроет Камчатку для арабского мира».

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