«Скифское золото» вернулось в Украину, а не в аннексированный Крым

«Скифское золото» вернулось в Украину из Нидерландов. Об этом сообщил Национальный музей истории страны, где экспонаты будут храниться до деоккупации Крыма.

«После почти десяти лет судов артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину», – говорится в сообщении музея.

Речь идет о 565 предметах. Среди них античные скульптуры, скифские и саранские украшения, а также китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

В 2013 году экспонаты из тогда еще украинского Крыма отправили на выставку в Боннский государственный музей Германии. В 2014 году их перевезли в Нидерланды.

После того, как Россия аннексировала полуостров права на артефакты заявили музеи Крыма и министерство культуры Украины. Судебный спор о том, кому должна принадлежать коллекция длился годами. В итоге Верховный суд Нидерландов постановил вернуть «скифское золото» Украине.

В Кремле по-прежнему считают, что «скифское золото» должно находиться в Крыму. «Оно принадлежит Крыму и должно быть там», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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